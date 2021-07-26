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Число полностью вакцинированных в Петербурге перевалило за 900 тысяч

Темпы вакцинации, судя по графику Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге, снижаются.

Как рассказали в Смольном 26 июля, в городе полный курс вакцинации прошли уже более 906 тысяч человек, как минимум одну инъекцию уже получили 1 млн 267 тыс. В воскресенье петербуржцы за прививкой явно не торопились. «За прошедшие сутки первично привито 2 922 человека, вторично — 3 834 человека», — говорится в информационной справке. В последние дни число вакцинированных за сутки снизилось.

Фото: Информация Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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33 петербуржца уже прошли курс ревакцинации. Первично ревакцинированы 769 человек,

В городе остаётся чуть меньше 90 тысяч комплектов препарата для прививочной кампании.

Фото: Информация Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

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Комментарии (10)

266081655
М-да-а-а... 12% жителей Питера доверяют власти.... Не густо.... А тут ещё новый штамм гамма подоспеет.... И надо будет колоть Спутник-Г.... Раз в полгода.....
266141645
несчастные люди. переболевших в разы больше
261215271
Как сводки с фронта. Переживаю за наличие для меня второго компонента, когда сррк подойдет. Может такое случиться, что его не хватит? :(

Кстати, норм перенесла, первый день 37, 5 и все, больше никаких осложнений. Побочки в виде похудения тоже к сожалеию нет.
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