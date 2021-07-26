Число полностью вакцинированных в Петербурге перевалило за 900 тысяч

Темпы вакцинации, судя по графику Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге, снижаются.
Как рассказали в Смольном 26 июля, в городе полный курс вакцинации прошли уже более 906 тысяч человек, как минимум одну инъекцию уже получили 1 млн 267 тыс. В воскресенье петербуржцы за прививкой явно не торопились. «За прошедшие сутки первично привито 2 922 человека, вторично — 3 834 человека», — говорится в информационной справке. В последние дни число вакцинированных за сутки снизилось.
33 петербуржца уже прошли курс ревакцинации. Первично ревакцинированы 769 человек,
В городе остаётся чуть меньше 90 тысяч комплектов препарата для прививочной кампании.