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«Ноги протянешь». Нападение на полицейского с флагом в Старой Ладоге запечатлели на камеру

Агрессоры в тельняшках под запись атаковали полицейского флагом в Старой Ладоге

Конфликт между празднующими День ВМФ и сотрудником правоохранительных органов в Старой Ладоге во время крестного хода к 800-летию князя Александра Невского попал на видео. Подробности нападения на полицейского 26 июля приводит 47news.

47news.ru

Компания в тельняшках и бескозырках обосновалась в беседке на территории монастыря. Ничего противоправного они в своих действиях не увидели и на замечание полицейского ответили агрессией. На него напирали мужчина и женщина из местных, а также житель Сертолово. Сотруднику МВД досталось древком флага Военно-морского флота СССР. На выражения компания не скупилась.

«Что я нарушил? <...> Еще раз ты руки протянешь — ноги протянешь», — грозил полицейскому мужчина в тельняшке. Его подруга не унималась: «Пистолетом своим.<..> Ты чё, хочешь меня напугать?».

По данным СК, сейчас они в статусе подозреваемых находятся в камере, следствие ходатайствовало об аресте. Уголовное дел возбуждено по статье «Применение силы в отношении представителя власти».

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Комментарии (1)

260569221
Ну по обычаю на след день - будет видеообращение - извините мол бес попутал
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