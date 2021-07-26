Четыре комнаты, кухня и каюта экипажа. Российский миллиардер купил один из самых больших бизнес-джетов в мире

Создатель Yota, владелец инвестиционной компании «А-Проперти» Альберт Авдолян стал хозяином одного из самых больших и дорогих бизнес-джетов в мире. Стоимость такого самолета начинается от 73 млн долларов.



Как сообщает 26 июля Forbes со ссылкой на источники, Авдолян в первой половине 2021 года купил Bombardier Global 7500. Представители бизнесмена эту информацию комментировать отказались.

Bombardier Global 7500 — один из самых больших бизнес-джетов в мире. В нем есть четыре жилых помещения, полноразмерная кухня и специальная каюта для экипажа. Клиент может сам выбрать подходящую планировку. На борту может расположиться до 19 пассажиров. Расчетная дальность полета джета составляет 14 260 км без дозаправки.