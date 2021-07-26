Четыре комнаты, кухня и каюта экипажа. Российский миллиардер купил один из самых больших бизнес-джетов в мире

Создатель Yota, владелец инвестиционной компании «А-Проперти» Альберт Авдолян стал хозяином одного из самых больших и дорогих бизнес-джетов в мире. Стоимость такого самолета начинается от 73 млн долларов.
Как сообщает 26 июля Forbes со ссылкой на источники, Авдолян в первой половине 2021 года купил Bombardier Global 7500. Представители бизнесмена эту информацию комментировать отказались.
Bombardier Global 7500 — один из самых больших бизнес-джетов в мире. В нем есть четыре жилых помещения, полноразмерная кухня и специальная каюта для экипажа. Клиент может сам выбрать подходящую планировку. На борту может расположиться до 19 пассажиров. Расчетная дальность полета джета составляет 14 260 км без дозаправки.
Руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко сообщил изданию, что стоимость такого самолета начинается от 73 млн долларов, а конечная цена зависит от внутренней отделки. На борту можно создать клуб, конференц-зал, зал для развлечений или воплотить иные фантазии владельца.
По данным журналистов, это не единственный бизнес-джет в воздушном флоте Авдоляна. У предпринимателя также есть более старая модель Bombardier — Global 6000. Стоимость нового джета этой модели начинается от 60 млн долларов. Более старая модель, например 2018 года выпуска, продается за 35,9 млн долларов, а выпущенный в 2012 году самолет сейчас можно купить за 17,5 млн долларов.
Альберт Авдолян — основатель компании Yota, которая стала первым LTE-оператором в России. Сейчас ему принадлежат фонд Telconet Capital и инвестиционная компания «А-Проперти». Основные активы последней — Якутская топливно-энергетическая компания и компании, являющиеся операторами Эльгинского угольного месторождения, одного из крупнейших в России месторождений коксующегося угля.
Также Авдолян купил долю в компании, которая сливается с Arrival, британским стартапом экс-директора Yota и бывшего замминистра связи Дениса Свердлова. Компания разрабатывает собственное программное обеспечение, технологии и компоненты для электромобилей.