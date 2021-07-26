Оправданный по делу о сообществе Cartier в Петербурге отсудил 3 млн. В СИЗО он провёл почти 3,5 года

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июля, Маруков просил у Министерства финансов 7 миллионов 174 рубля. В такую сумму он оценил без малого четыре года уголовного преследования. Три с половиной из них Маруков мотался по следственным изолятором Москвы и Петербурга, терпел сокамерников-рецидивистов и крайне негативное отношение к себе со стороны сотрудников ФСИН. Бонусом шли стресс от одиночества, невозможность вовремя получить медпомощь, упущенное детство сыновей.

Петроградский райсуд Петербурга рассмотрел иск Андрея Марукова, которого признали невиновным по делу о контрабанде в составе преступного сообщества. В Минфине моральных страданий за годы незаконного уголовного преследования не увидели.

«После освобождения из-под стражи младший сын общался с истцом исключительно на Вы и не воспринимал его как родного человека», — приводят в пресс-службе подробности иска.

В апреле 2019 года Марукову смягчили меру пресечения и отпустили под домашний арест. В домашних застенках он провёл полгода, и в октябре Куйбышевский райсуд признал его невиновным по всем статьям. Полной свободы это не гарантировало, и до июня 2020 года оправданный был ограничен подпиской о невыезде.

«Ответчик сообщил суду, что истцом не представлены доказательства причинения ему морального вреда», — ретранслирует пресс-служба позицию Минфина.

Иск Марукова удовлетворён частично. С министерства в его пользу взыскали 3 миллиона рублей.

«Фонтанка» сообщала, что преступное сообщество, лидером которого следствие видело бывшего владельца дома Cartier и крупного игрока на таможенном рынке предпринимателя Дмитрия Зарубина, развалилось в суде. Четверо фигурантов, в том числе Маруков, были оправданы полностью.

Зарубина признали виновным в неуплате таможенных платежей в размере 650 млн рублей и назначили 9 лет колонии строго режима. Реальные сроки получили ещё семь человек, шестеро приговорены условно.