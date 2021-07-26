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Оправданный по делу о сообществе Cartier в Петербурге отсудил 3 млн. В СИЗО он провёл почти 3,5 года

Петербуржец отсудил компенсацию за почти четыре года уголовного преследования

Петроградский райсуд Петербурга рассмотрел иск Андрея Марукова, которого признали невиновным по делу о контрабанде в составе преступного сообщества. В Минфине моральных страданий за годы незаконного уголовного преследования не увидели.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июля, Маруков просил у Министерства финансов 7 миллионов 174 рубля. В такую сумму он оценил без малого четыре года уголовного преследования. Три с половиной из них Маруков мотался по следственным изолятором Москвы и Петербурга, терпел сокамерников-рецидивистов и крайне негативное отношение к себе со стороны сотрудников ФСИН. Бонусом шли стресс от одиночества, невозможность вовремя получить медпомощь, упущенное детство сыновей.

«После освобождения из-под стражи младший сын общался с истцом исключительно на Вы и не воспринимал его как родного человека», — приводят в пресс-службе подробности иска.

В апреле 2019 года Марукову смягчили меру пресечения и отпустили под домашний арест. В домашних застенках он провёл полгода, и в октябре Куйбышевский райсуд признал его невиновным по всем статьям. Полной свободы это не гарантировало, и до июня 2020 года оправданный был ограничен подпиской о невыезде.

«Ответчик сообщил суду, что истцом не представлены доказательства причинения ему морального вреда», — ретранслирует пресс-служба позицию Минфина.

Иск Марукова удовлетворён частично. С министерства в его пользу взыскали 3 миллиона рублей.

«Фонтанка» сообщала, что преступное сообщество, лидером которого следствие видело бывшего владельца дома Cartier и крупного игрока на таможенном рынке предпринимателя Дмитрия Зарубина, развалилось в суде. Четверо фигурантов, в том числе Маруков, были оправданы полностью.

Зарубина признали виновным в неуплате таможенных платежей в размере 650 млн рублей и назначили 9 лет колонии строго режима. Реальные сроки получили ещё семь человек, шестеро приговорены условно.

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Комментарии (3)

terraquo2
Искренне желаю человек принципиально ободрать РФ, чтобы как можно больше заторчало наше убогое левосудие. Пусть платят или здания посольств арестовывают по всему миру. Скотство, человек 3.5 года мотался по СИЗО, будучи подозреваемый в экономике, не опасен ни для кого, а они блин 3млн руб присудилли. Смешно! Да и он мало просил. Надо было начинать с 1млрд и более того, судей, кто ему СИЗО делал - всех сажать за неправосудные решения! А то больно они в шоколаде живут, каждый день пачками отправляя по СИЗО. Всех карают, а судьи все в дамках, ни одного Захарченко или Черкалина от судей не приняли, а там бабла то явно должно быть поболее.
DenArch
В ЕСПЧ снимет поболее 10 лямов. Выплатят.
Vahmistroff
«Ответчик сообщил суду, что истцом не представлены доказательства причинения ему морального вреда»
Да, какой еще моральный вред?? Еще и за проживание, питание, охрану, уход надо бы с него взять! А то какой шустрый -- 3,5 года на казенных харчах отъедался, еще и денег хочет!
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