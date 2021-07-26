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В Купчино дом «дышит» чёрным дымом. Пожарные спасают от огня будущий апарт-отель

Строящийся отель тушат на улице Салова в Петербурге

Сотрудники МЧС работают во Фрунзенском районе Петербурга 26 июля. Напротив метро «Бухарестская» произошёл пожар в недостроенном доме.

Как сообщили в ведомстве, сигнал о возгорании с улицы Салова, 61а, поступил в четыре часа после полудня. Горело на первом этаже 18-этажного жилого комплекса, который пока строится. Зловещие клубы чёрного дыма, вырывающиеся на улицу, показали очевидцы.

«В помещении площадью 40 кв. метров происходило горение строительного мусора на площади 10 кв. метров», — уточнили в МЧС.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб<br>

На месте работали три расчёта и двенадцать сотрудников, через двадцать минут после регистрации заявки возгорание потушили. Пострадавших нет.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Напротив станции метро «Бухарестская» возводят апарт-комплекс VALO. Застройщик обещает финское качество строительства и европейский уровень обслуживания. Один корпус сдан, ещё четыре планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

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Комментарии (2)

Opus
В КупчинЕ!
Пю Ре
Опять два по знанию города. Это уже не Купчино, чтоб вы знали, сотрудники издания.
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