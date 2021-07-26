Венгрия открывается для россиян. Главное — привиться

Венгрия открывает границы для россиян, которые прошли полный курс вакцинации. Улететь в Будапешт можно будет, начиная со вторника 27 июля, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



«Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию», — цитирует «Интерфакс» главу венгерского внешнеполитического ведомства со ссылкой на газету Portfolio.

Никаких дополнительных тестирований не потребуется, отметил Сийярто и напомнил, что Россия и Венгрия ранее уже возобновили авиасообщение по принципу взаимности.