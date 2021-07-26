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Венгрия открывается для россиян. Главное — привиться

Венгрия открывает границы для россиян, которые прошли полный курс вакцинации. Улететь в Будапешт можно будет, начиная со вторника 27 июля, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию», — цитирует «Интерфакс» главу венгерского внешнеполитического ведомства со ссылкой на газету Portfolio.

Никаких дополнительных тестирований не потребуется, отметил Сийярто и напомнил, что Россия и Венгрия ранее уже возобновили авиасообщение по принципу взаимности.

«Несколько недель назад РФ возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм. Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса», — глава венгерского МИД.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня. Рейсы «Москва — Будапешт» выполняют Wizz Air и «Аэрофлот».

Венгрия является первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». Российская вакцина была зарегистрирована Будапештом ещё в январе 2021 года. В апреле Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной и безопасной из вакцин от коронавируса.

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