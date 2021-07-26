Письмо с подобным содержанием поступило от читателя издания утром 26 июля. Аналогичные посты петербуржцы публикуют в районных пабликах. В них говорится, что запах гари особенно ощутим в Приморском районе Петербурга, а именно на Долгоозёрной, Туристской, Планерной, Лыжной, Мебельной и Яхтенной улицах, на Богатырском и Шуваловском проспектах, а также по другим адресам. По словам горожан, местами до жилых домов также добрался дым.
С такой же проблемой, судя по сообщениям в соцсетях, минувшим утром столкнулись жители Васильевского острова.
В пресс-службе администрации Приморского района Петербурга корреспонденту «Фонтанке» сообщили, что пожарные боролись с лесным пожаром в районе Суздальского шоссе. В городском управлении МЧС подтвердили, что работали по указанному адресу, отметив, что он мог стать причиной появления запаха гари. Возгорание уже локализовали.