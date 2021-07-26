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Петербуржцы пожаловались на сильный запах гари на севере города. «Фонтанка» выяснила, что могло стать источником его появления

Откуда пахнет гарью на севере Петербурга

Жители Петербурга пожаловались на сильный запах гари, который не даёт дышать полной грудью и заставляет закрывать окна в квартирах. «Фонтанка» выяснила, что могло стать источником его появления.

Письмо с подобным содержанием поступило от читателя издания утром 26 июля. Аналогичные посты петербуржцы публикуют в районных пабликах. В них говорится, что запах гари особенно ощутим в Приморском районе Петербурга, а именно на Долгоозёрной, Туристской, Планерной, Лыжной, Мебельной и Яхтенной улицах, на Богатырском и Шуваловском проспектах, а также по другим адресам. По словам горожан, местами до жилых домов также добрался дым.

С такой же проблемой, судя по сообщениям в соцсетях, минувшим утром столкнулись жители Васильевского острова.

В пресс-службе администрации Приморского района Петербурга корреспонденту «Фонтанке» сообщили, что пожарные боролись с лесным пожаром в районе Суздальского шоссе. В городском управлении МЧС подтвердили, что работали по указанному адресу, отметив, что он мог стать причиной появления запаха гари. Возгорание уже локализовали.

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Комментарии (2)

aaignat
на ваське воняло горелым пластиком или какой-то химатозой, а власти сливаются с версией о горящем лесе
hal9000
Дурачье всякое повылезало на природу..покурил и бросил окурок в траву..вся эта шваль дрянь и шлак человеческий ездил раньше в турцию да в египет..сейчас ездят за город..это выродки настоящие..
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