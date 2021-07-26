Полностью привитым от COVID-19 пожилым москвичам выдадут «коробки здоровья»

Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить «коробку здоровья» в Гостином дворе и еще 119 пунктах. Об этом 26 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет — после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку «С заботой о здоровье». Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», — цитирует заместителя мэра РИА Новости.

