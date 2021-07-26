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Полностью привитым от COVID-19 пожилым москвичам выдадут «коробки здоровья»

Москвичи старше 65 лет, которые сделали или сделают прививку от COVID-19 в период с 23 июня по 1 октября, смогут получить «коробку здоровья» в Гостином дворе и еще 119 пунктах. Об этом 26 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В июне этого года по решению мэра Москвы стартовала акция для москвичей старше 65 лет — после введения второго компонента вакцины от COVID-19 они могут получить в подарок от города коробку «С заботой о здоровье». Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза — с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля — еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», — цитирует заместителя мэра РИА Новости.

По ее словам, в коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за кожей, таблетница, медицинские маски и другое.

Набор можно забрать в течение месяца после введения второго компонента прививки, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в городе Москве; сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.

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Комментарии (22)

Guest1234
А мне почему-то кажется, что цена коробок, оплаченная бюджетом, будет в несколько раз выше, чем если бы тот же набор в магазинах люди сами покупали.
iphonedimona
За тысячи лет ничего нового не придумали. Ещё до нашей эры некто Гомер написал: "Бойтесь данайцев, дары приносящих".
AlBerkut
Коробка по росту будет, или стандартная, где-то 180-200 см в длину? Деревянная или картонная? А может цинковая, которая долговечнее?
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