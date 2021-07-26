Красный — от депрессий, желтый — для памяти: что цвет может рассказать о продуктах

Хотя каждый цвет в продуктах несет в собой отдельную пользу, диетологи рекомендуют соблюдать баланс Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Витамины и полезные вещества есть во всех фруктах и овощах. Правда, в разных количествах. А выбрать ту пользу, которая нужна именно вам, можно элементарно по цвету продуктов. Каждый из них как будто заранее говорит о том, что содержится в той или иной еде. Всё дело в пигментах, которые и обеспечивают тот или иной цвет. Большинство из этих пигментов — полезные антиоксиданты, известные своими профилактическими свойствами. Как по цвету определить именно тот продукт, который принесет вам максимум пользы, рассказали диетологи.



Белый — для нервов и сосудов

Продукты белого цвета (к ним относятся рис, орехи, чеснок, лук, молочные продукты, курица, белая рыба) полезны в первую очередь для нервной системы. Они снимают раздражительность, сглаживают эмоции, приносят уравновешенность. Кроме того, улучшают зрение и работу желез внутренней секреции.

Полезные свойства продуктов белого цвета Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Белую пигментацию дает аллицин. У него есть антибактериальные свойства, он способствует улучшению памяти, уменьшает риск болезней сосудов, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Также в белых продуктах содержится кверцетин. Он считается одним из самых мощных антиоксидантов, помогает организму регулировать высокое давление и снижать уровень холестерина в крови, а также укрепляет стенки сосудов.

Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.

Считается, что кверцитин обладает омолаживающими свойствами, уменьшает воспалительные процессы в организме, оздоравливает его, предотвращает и устраняет аллергические реакции. Чемпион по количеству кверцетина среди белых продуктов — лук.

Желтый — для памяти и творчества

За желтый цвет овощей и фруктов отвечает бета-каротин. Он защищает организм от пагубного воздействия свободных радикалов. Это мощный антиоксидант, который можно назвать защитником иммунной системы. — От желтых продуктов улучшается пищеварение, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Люди, употребляющие в пищу продукты желтого цвета, начинают быстрее мыслить, решать математические задачи, могут длительное время сосредоточенно над чем-то работать. Если желтую пищу употребляет художник, то у него возникает огромная способность к созерцанию и тонкому восприятию.

Полезные свойства желтых продуктов Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Лимоны, кукуруза, бананы, дыня, ананас, злаки, желтые груши и другие продукты желтого цвета улучшают обмен веществ в организме, стимулируют работу печени, лимфосистемы и способствуют очищению крови. Благодаря этому улучшается также состояние кожи. Кроме того, у желтых продуктов есть тонизирующий эффект, они помогают улучшить работу нервной системы и память.

Оранжевый — для стройности и страсти



На первое место по полезности из оранжевых продуктов диетологи ставят апельсины, мандарины и морковь, а после них — тыкву, абрикосы и всё остальные. Но это совсем не значит, что на них не надо обращать внимания. Тыква, к примеру, способствует похудению и предотвращает онкологические заболевания, а благодаря высокому содержанию редкого витамина Т она считается лучшим гарниром к блюдам из говядины и свинины, способствуя усвоению тяжелой пищи и разгружая печень.

Оранжевые продукты полезны, в том числе, для кровообращения и нервной системы Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Также тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.



Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.

Кроме того, в тыкве есть клетчатка, которая выводит вредные токсины из ЖКТ и улучшает микрофлору кишечника. А еще в тыкве есть аминокислота L-аргинин , благодаря которой тыква занимает почетное место в списке продуктов, которые разжигают страсть.

— Продукты оранжевого цвета улучшают кровообращение и цвет кожи. Они способствуют лучшему пищеварению, работе селезенки, эндокринной и легочной систем, часто помогают облегчить ситуацию при различных проблемах с бронхами, легкими, трахеей, гортанью, глоткой и пищеводом, — говорит Инна Зорина. — Также оранжевые продукты благотворно влияют на нервную и мышечную системы, помогают их укреплению и восстановлению. Если у больного сильные боли, то в его рацион продуктов нужно включить продукты оранжевого цвета. Они также помогают снять судороги и рекомендованы для включения в комплексную программу лечения эпилепсии.

Красный — для выносливости и уверенности



Красные продукты помогают очистить сосуды от холестериновых бляшек и сжигать лишний вес. Они активизируют деятельность эндокринной системы человека, укрепляют иммунитет и отражаются на состоянии и цвете нашей кожи, помогая излечить даже некоторые кожные заболевания. Они стимулируют нервную ткань, повышая выносливость и работоспособность.

Полезные свойства продуктов красного цвета Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Красный цвет таким продуктам обеспечивает ликопин — мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами, поддерживая здоровое функционирование всех систем нашего организма и предотвращая образование раковых клеток.

— Этот антиоксидант снижает, в том числе, риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.



Еще один важный антиоксидант в красных продуктах — фенол. Он, например, помогает бороться с депрессиями.

— От красной еды изменяется настроение, человек подпитывает себя энергией, — говорит Инна Зорина. — При употреблении красной еды снижается раздражительность, возникают сильные эмоции, человек становится более уверенным в себе, начинает воспринимать окружающие его события с оптимизмом. Продукты красного цвета — это могут быть различные ягоды: малина, красная смородина, клубника, томат, арбуз и многие другие.

В то же время с красными продуктами не стоит перебарщивать. Слишком большое их количество может привести к утомлению и перегрузкам нервной системы, перевозбуждению и трудностям с засыпанием. Поэтому много красных продуктов не рекомендуют употреблять людям легковозбудимым и раздражительным, с повышенным давлением или тем, у кого есть проблемы с кровотечениями.

Коричневый — для слуха и зрения

Такие продукты как какао, кофе, шоколад, гречка, коричневый рис, финики и некоторые сорта меда улучшают умственную и физическую деятельность. Еду коричневого цвета рекомендуют людям, у которых есть проблемы со слухом, зрительной и дыхательной системами. Кроме того, эти продукты улучшают состояние кожи и щитовидной железы.

Полезные свойства коричневых продуктов Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Особенно коричневые продукты рекомендуют есть, когда вы чувствуете беспокойство, импульсивность и неуравновешенность.

Зеленый — для энергии и спокойствия

— Продукты зеленого цвета — различные виды салата, огурцы, укроп, яблоки, виноград, горох и другие — самые незаменимые для любой диеты, — говорит Инна Зорина. — Зеленые продукты несут сильный энергетический комплекс, который особенно укрепляет внутреннюю систему человека и дает организму способность лучше усваивать все остальные продукты. Зеленый цвет — цвет спокойствия. Принимая эти продукты, у человека восстанавливается нервная система и сердечный ритм, уменьшается тревожное состояние, очищаются сосуды, приходит в норму кровяное давление.

Полезные свойства зеленых продуктов Евгения Бикунова / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Зеленые продукты богаты хлорофиллом, который помогает преодолеть стресс и снимает головные боли. Это же вещество очищает организм, улучшает работу кишечника, помогает защититься от бактериальных инфекций и способствует снижению уровня плохого холестерина.

Железо в составе зеленых продуктов насыщает кровь кислородом, поддерживает образование красных кровяных клеток, что необходимо людям, страдающим анемией. Зеленые фрукты и овощи также содержат оранжевые и желтые красители, зеаксантин и лютеин, фолиевую кислоту и бета-каротин, которые эффективно действуют при утомлении глаз, помогают восстановить зрение и защищают от отрицательного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Но слишком увлекаться зелеными продуктами всё же не стоит. Их передозировка может привести к концентрации желчи и образованию камней в желчном пузыре.

