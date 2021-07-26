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У должников в России смогут забирать загранпаспорта

Правительство одобрило проект МВД по изъятию загранпаспортов у должников

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный в МВД, по которому допускается изъятие загранпаспортов у должников», — сообщает 26 июля «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

По его словам, изымать паспорта смогут дознаватели службы принудительного исполнения. После выплаты долга человек сможет получить свой документ обратно в миграционной службе.

При этом гражданина должны поставить в известность о возникшей задолженности лично под роспись или по электронной почте. «В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — сообщил Груздев.

Кроме того, при смене фамилии, имени, пола или даты рождения паспорта будут признаваться недействительными.

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