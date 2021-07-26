Суд прекратил уголовное дело управляющего рестораном в центре Петербурга. Ему придётся заплатить за игнорирование коронавирусных правил

Куйбышевский районный суд вынес постановление по уголовному делу, возбуждённому по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», где обвиняемым выступил управляющий рестораном Delmar на Садовой улице. Об этом 26 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Суд установил, что сотрудник заведения, «руководствуясь корыстными побуждениями», в конце новогодних праздников проигнорировал требования, прописанные в постановлении санитарного врача, связанные с мерами по снижению рисков распространения коронавируса.



Так, с его подачи ресторан работал после наступления комендантского часа, опасная инфекция распространялась в помещениях в условиях отсутствия должного уровня обеззараживания воздуха, работники обслуживали посетителей без масок и перчаток, которых постоянно не хватало, уборка проводилась несвоевременно и прочее.



В результате после январских каникул заведение закрыли по решению Роспотребнадзора. Однако оно продолжило работу и принимало гостей еще шесть дней, несмотря на предписание надзорного органа.



При поступлении уголовного дела в суд следователь ходатайствовал о его прекращении, попросив назначить обвиняемому судебный штраф. Ходатайство было мотивировано тем, что тот полностью признал вину и возместил ущерб, ранее не судим, а также перечислил 20 тысяч рублей в общественное движение «Объединение потребителей России».



Куйбышевский районный суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении управляющего рестораном прекратил. Последнему предстоит выплатить 50 тысяч рублей.

