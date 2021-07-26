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Заводы стоят. Финский университет первым в мире будет учить блогеров

В Финляндии откроют «академию инфлюенсеров»

Университет прикладных наук Тампере теперь предлагает получить степень бакалавра по профессиям инфлюенсера и контент-мейкера.

«Во всем мире пока нет программы обучения инфлюенсеров. Университет прикладных наук Тампере готовит образовательную программу «академия инфлюенсеров», которая рассчитана на 3,5-летнее обучение и начнется в начале 2022 года», — сообщает 26 июля Ilta-Sanomat.

Программу обучения создали по заказу компании Edunation, которая специализируется на экспорте финских «образовательных продуктов». «Академия инфлюенсеров» будет обучать на английском языке предпринимательству в сфере блогерства и тому, как монетизировать творчество. Одним из преподавателей станет создатель Angry Birds Петер Вестербака.

После обучения студенты смогут получить аналог степени бакалавра делового администрирования.

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Комментарии (18)

***_555
Обычный платный MBA. Чем возмущаются работники метлы и лопаты?
f0ntan
А как же все наши блоггеры, которые выкладывают свои блоги в соцсетях, не получив высшего образования по этому? Не монетизировать их контент, пока они не станут бакалаврами по профессии контент-мейкера?
Riptide
А вообще - это всё граничит с хулиганкой и уголовкой.
Скандалы, интриги, расследования, доведение до убийства или самоубийства. А почему? Потому что бакалавр делового администрирования.
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