Заводы стоят. Финский университет первым в мире будет учить блогеров

Университет прикладных наук Тампере теперь предлагает получить степень бакалавра по профессиям инфлюенсера и контент-мейкера.



«Во всем мире пока нет программы обучения инфлюенсеров. Университет прикладных наук Тампере готовит образовательную программу «академия инфлюенсеров», которая рассчитана на 3,5-летнее обучение и начнется в начале 2022 года», — сообщает 26 июля Ilta-Sanomat.

Программу обучения создали по заказу компании Edunation, которая специализируется на экспорте финских «образовательных продуктов». «Академия инфлюенсеров» будет обучать на английском языке предпринимательству в сфере блогерства и тому, как монетизировать творчество. Одним из преподавателей станет создатель Angry Birds Петер Вестербака.