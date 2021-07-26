Звёздный фотограф Андрей Федечко и актриса Глафира Козулина присоединились к благотворительному проекту «Тёплое искусство», который реализует гончарная студия «Лисий остров», и попробовали свои силы в гончарном искусстве.

Напомним, проект «Тёплое искусство» существует третий год. Гостями студии «Лисий остров» становятся известные музыканты, актёры, художники, писатели. Под руководством опытных мастеров они изготавливают керамические изделия, которые впоследствии выставляются на аукционе, а вырученные средства направляются в благотворительные организации.

Сейчас создаётся вторая коллекция керамики. В роли гончаров уже выступили актриса Ирина Мазуркевич, музыкант Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, самый известный митёк Дмитрий Шагин, солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова, легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном, вокалист и лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, а также Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Затем в работе проекта из-за пандемии коронавируса был длительный перерыв. Возобновился он в конце января 2021 года.



Первым гостем мастерской после паузы был Дмитрий Озерский — поэт, автор текстов группы «АукцЫон», музыкант. Затем за гончарный круг села Татьяна Буланова.



Теперь к проекту присоединились петербургский фотохудожник Андрей Федечко, которого ещё называют звёздным фотографом, и популярная актриса Глафира Козулина, известная зрителям по сериалам «Такая работа», «Миллионерша», «Город невест» и «Крепкие орешки».



Гости гончарной студии создали вазочки. Одну из них украсили театральные маски, вторую — изображение фотоаппарата. Керамика займёт место среди других работ и будет выставлена на аукционе.

