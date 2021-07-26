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Передвижные камеры распределили по окраинам Петербурга

Несколько десятков передвижных камер будут ловить нарушителей скоростного режима на петербургских дорогах с 26 июля.

О местах, где на этой неделе до 1 августа установлены камеры, сообщает комитет по информатизации Смольного. Список включает 20 объектов, большая часть фотоловушек распределена по городским окраинам — в Шушарах, Комарово, Саперном, Понтонном, Петергофе. Все адреса, и передвижных и стационарных камер, можно найти здесь.

В комитете напомнили, что ставить передвижные комплексы фиксации в черте города можно без предупреждающих знаков в непосредственной близости к ним. Достаточно одного — на въезде в населенный пункт.

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Комментарии (19)

RomeoMario
Мало штрафов богу штрафов.
266142325
Особенно вот мне нравится "наб. Макарова, от моста Бетанкура к ЗСД" - построили выделенную 4-х полосную практически прямую магистраль, с отбойниками, все как полагается. Можно безопасно ехать 150 км/ч. Нет, там будут ловить за превышение ограничения 60 км/ч.
doorbal_
уже второй месяц стоят паскудники
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