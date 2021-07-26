Передвижные камеры распределили по окраинам Петербурга

Несколько десятков передвижных камер будут ловить нарушителей скоростного режима на петербургских дорогах с 26 июля.



О местах, где на этой неделе до 1 августа установлены камеры, сообщает комитет по информатизации Смольного. Список включает 20 объектов, большая часть фотоловушек распределена по городским окраинам — в Шушарах, Комарово, Саперном, Понтонном, Петергофе. Все адреса, и передвижных и стационарных камер, можно найти здесь.



В комитете напомнили, что ставить передвижные комплексы фиксации в черте города можно без предупреждающих знаков в непосредственной близости к ним. Достаточно одного — на въезде в населенный пункт.

