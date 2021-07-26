Театр «Суббота» приглашает зрителей окунуться в «Марево любви»

28 и 29 июля в театре «Суббота» пройдут премьерные показы спектакля «Марево любви».
Французский драматург Пьер Мариво одарил этот мир не только несколькими десятками пьес и романов, прослыв мастером психологических нюансировок, но и понятием мариводаж, подразумевающем изысканный, местами манерный слог и такой же стиль. Герои произведений Мариво изъясняются, как правило, иносказательно, тщательно маскируя свои чувства и намерения за масками — как буквальными, так и метафорическими.
Режиссер Андрей Сидельников взял за основу пьесу «Торжество любви», написанную в 1732 году, но переработанную современным драматургом Климом, и в итоге получилось «Марево любви». Две красавицы проникают в закрытый мужской клуб, облачившись в мужскую одежду. Одна из героинь влюбляется в героя, тот отвечает ей взаимностью. Но как признаться в своих чувствах? Все блуждают в любовном тумане, пытаясь найти путь друг к другу.
Художник-постановщик Николай Слободяник придумал целую серию эффектных перемен, преображающих камерное пространство театра «Суббота»: здесь будут летающие рыбы, временами сцена будет выглядеть как марсианская поверхность, возникнут лесенки, ведущие непонятно куда, и льющаяся из ниоткуда музыка. Добавить к этому остроумные шутки, трюки, танцы и отменную актерскую игру, и получится яркий, полный эксцентрики спектакль, да еще и со счастливым финалом.
В ролях: Владимир Абрамов, Иван Байкалов, Максим Крупский, Павел Лебедев, Валентина Лебедева, Валерия Ледовских, Артем Лисач, Анастасия Полянская, Снежана Соколова, Оксана Сырцова, Григорий Татаренко, Владимир Шабельников, Дарья Шиханова.
Начало в 19:00.
18+
Показы также пройдут 6 и 19 августа.
Наталия Эфендиева