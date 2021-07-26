Театр «Суббота» приглашает зрителей окунуться в «Марево любви»

Французский драматург Пьер Мариво одарил этот мир не только несколькими десятками пьес и романов, прослыв мастером психологических нюансировок, но и понятием мариводаж, подразумевающем изысканный, местами манерный слог и такой же стиль. Герои произведений Мариво изъясняются, как правило, иносказательно, тщательно маскируя свои чувства и намерения за масками — как буквальными, так и метафорическими.



Режиссер Андрей Сидельников взял за основу пьесу «Торжество любви», написанную в 1732 году, но переработанную современным драматургом Климом, и в итоге получилось «Марево любви». Две красавицы проникают в закрытый мужской клуб, облачившись в мужскую одежду. Одна из героинь влюбляется в героя, тот отвечает ей взаимностью. Но как признаться в своих чувствах? Все блуждают в любовном тумане, пытаясь найти путь друг к другу.

