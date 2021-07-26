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За сутки коронавирус забрал 70 жизней в Петербурге

Количество летальных исходов от коронавируса за сутки продолжает снижаться в Петербурге

За прошедшие сутки в России в летальную статистику по COVID-19 попали 727 человек. Это меньше, чем накануне, когда зафиксировали 779 смертей. Об этом 26 июля рапортует оперативный штаб.

В Петербурге за день от коронавируса умерли 70 человек. Вчера этот показатель был на уровне 77.

С начала пандемии в летальную статистику попал 154 601 человек, из которых 18 910 приходится на Петербург.

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