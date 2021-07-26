Забайкальского замгубернатора оштрафовали по фото в Instagram. Для кадра чиновница нарвала краснокнижных цветов

Красоднев малый из Красной книги Забайкальского края нарвала в поле заместитель губернатора региона Аягма Ванчикова. За это чиновницу оштрафовали согласно предписанию регионального Минприроды.
Ванчикову признали виновной по закону Забайкальского края об административных правонарушениях. Фото постановления она опубликовала в Instagram 26 июля, а первоначальный кадр — месяц назад, который позже удалила. На фотографии чиновница позировала с цветами в руках, пользователи опознали их как краснокнижный лилейник.
Отметим, что чиновницу наказали по минимуму — за сорванные цветы она должна заплатить 3 тысячи рублей.