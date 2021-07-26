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Забайкальского замгубернатора оштрафовали по фото в Instagram. Для кадра чиновница нарвала краснокнижных цветов

Минприроды Забайкальского края наказало замгубернатора региона за сорванные цветы

Красоднев малый из Красной книги Забайкальского края нарвала в поле заместитель губернатора региона Аягма Ванчикова. За это чиновницу оштрафовали согласно предписанию регионального Минприроды.

Ванчикову признали виновной по закону Забайкальского края об административных правонарушениях. Фото постановления она опубликовала в Instagram 26 июля, а первоначальный кадр — месяц назад, который позже удалила. На фотографии чиновница позировала с цветами в руках, пользователи опознали их как краснокнижный лилейник.

Отметим, что чиновницу наказали по минимуму — за сорванные цветы она должна заплатить 3 тысячи рублей.

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Комментарии (2)

Riptide
А ещё бандюки взяли моду приследовать и обвинять:
- у кого дом на фундаменте из свай - тот продаёт насвай, давайте отнимем дом;
- кому прописали таблетки - тот ими торгует, давайте предъявим ему обвинение;
- кто в центре живет - на какие деньги? Давайте выследим.
Голонд Фродо
Не знание умножает скорбь. Ну не все читают "Красную книгу". С другой стороны за истину и познание надо платить три тысячи рублей.
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