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Росавиация выдала допуски на полеты в 14 стран. Среди них закрытые пока Таиланд и Израиль

Российские авиакомпании получили допуски на полеты в Таиланд, Израиль, Кипр, Черногорию и Сербию

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуски на регулярные рейсы по целому ряду направлений, включая закрытые пока страны. Об этом 26 июля сообщает АТОР.

Авиакомпании смогут летать в доступные для россиян страны, среди которых Кипр, Сербия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Киргизия и Иордания.

Также допуск был выдан и на рейсы в закрытые Таиланд, Израиль, Литву и Черногорию. Допуск при этом не является официальным разрешением, однако перевозчики смогут наладить авиасообщение после соответствующего решения властей.

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Комментарии (1)

solnechnaya
Лучше б в Египет допуски дали, ни о чем их решение
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