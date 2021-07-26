Росавиация выдала допуски на полеты в 14 стран. Среди них закрытые пока Таиланд и Израиль

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало допуски на регулярные рейсы по целому ряду направлений, включая закрытые пока страны. Об этом 26 июля сообщает АТОР.
Авиакомпании смогут летать в доступные для россиян страны, среди которых Кипр, Сербия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Киргизия и Иордания.
Также допуск был выдан и на рейсы в закрытые Таиланд, Израиль, Литву и Черногорию. Допуск при этом не является официальным разрешением, однако перевозчики смогут наладить авиасообщение после соответствующего решения властей.