Петербурженку с ножевым на спине нашли под окнами высотки. В квартире, в которой она жила, полицейских ждал её полуживой сожитель

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля, накануне в три ночи в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение, в котором говорилось, что под окнами 19-этажного дома 27 на Глухарской улице лежит девушка.



По предварительной информации, на её теле были обнаружены травмы, характерные для падения, а также ножевое ранение на спине.



Сотрудники полиции также поднялись в квартиру, в которой проживала погибшая, где нашли её 35-летнего сожителя по имени Алексей. Последнего госпитализировали с множественными резаными ранами паховой области и предплечий, он находится в тяжёлом состоянии. В правоохранительных органах рассматривают версию, что эти увечья он мог нанести себе сам.



С указанного адреса на экспертизу отправились более десяти ножей, а также следы рук и биоматериалы. Рассказать о случившемся также могут записи с камер видеонаблюдения, которые в данный момент изучают сотрудники полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

