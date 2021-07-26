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Петербурженку с ножевым на спине нашли под окнами высотки. В квартире, в которой она жила, полицейских ждал её полуживой сожитель

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии, произошедшей в Приморском районе Петербурга. Пару, делившую квадратные метры в высотке, навсегда разлучили страшные события.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля, накануне в три ночи в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение, в котором говорилось, что под окнами 19-этажного дома 27 на Глухарской улице лежит девушка.

По предварительной информации, на её теле были обнаружены травмы, характерные для падения, а также ножевое ранение на спине.

Сотрудники полиции также поднялись в квартиру, в которой проживала погибшая, где нашли её 35-летнего сожителя по имени Алексей. Последнего госпитализировали с множественными резаными ранами паховой области и предплечий, он находится в тяжёлом состоянии. В правоохранительных органах рассматривают версию, что эти увечья он мог нанести себе сам.

С указанного адреса на экспертизу отправились более десяти ножей, а также следы рук и биоматериалы. Рассказать о случившемся также могут записи с камер видеонаблюдения, которые в данный момент изучают сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (4)

265956430
Десять ножей? Маловато будет.
Peshechodig
Выхи прошли на ура
266129085
Так нужна методичка четкая, где все прописано будет
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