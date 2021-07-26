На случай ядерной войны. В России начали создавать самолёт «Судного дня»

Создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96–400М началось в Воронеже. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта, сообщает 26 июля со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.



По словам собеседника агентства, в перспективе не исключён заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3°С», уточнил источник.



Предполагается, что радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.

