На случай ядерной войны. В России начали создавать самолёт «Судного дня»

Создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96–400М началось в Воронеже. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта, сообщает 26 июля со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в перспективе не исключён заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3°С», уточнил источник.
Предполагается, что радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.
Самолёты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полёта новых Ил-96–400М увеличится в два раза по сравнению с предшественником.
Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Они могут дозаправляться в воздухе, и в полёте сопровождаются истребителями.
В распоряжении США также есть подобные летающие командные пункты на базе Boeing 747.