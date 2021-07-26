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На случай ядерной войны. В России начали создавать самолёт «Судного дня»

В РФ началось создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны

Создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96–400М началось в Воронеже. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта, сообщает 26 июля со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в перспективе не исключён заказ третьего воздушного пункта управления. Проект носит название «Звено-3°С», уточнил источник.

Предполагается, что радиокомплекс самолёта позволит доводить приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе 6 тысяч километров.

Самолёты «Судного дня» придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полёта новых Ил-96–400М увеличится в два раза по сравнению с предшественником.

Такие самолеты предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Они могут дозаправляться в воздухе, и в полёте сопровождаются истребителями.

В распоряжении США также есть подобные летающие командные пункты на базе Boeing 747.

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Комментарии (21)

Hans-Christian
Ура!!!!!!
Ну всё, скоро все проблемы будут решены. Кто там писал, что всё плохо? Вот заберётся президент в новый самолёт и оттуда по всем вражинам - и по НАТО, и по коронавирусу, и по СЗППК (которая слишком цены загибает), и Метрострою (который метро не строит).
Выше нос, горожане! Поживём ещё напоследок! Все пенсионные накопления предлагаю добровольно на этот проект отдать, вот!
serglaz
Надо назвать эти изделия "Ковчег", если уж тянет к библейским аллюзиям :).
Как все помнят, Ной посадил на ковчег "каждой твари по паре" и спасся от Потопа.
Развивать мысль о тварях не стану :)
Александр Киселёв
Т.е. мы " как мученики пойдём дружно в рай " , а он там порхать собирается над всем над этим выжив в бункере ?
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