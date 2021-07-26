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Наркополицейские посетили ночное заведение в центре Петербурга и нашли там около ста неспящих

На Гороховой улице полицейские обнаружили наркопритон под вывеской ночного клуба

В ночной клуб на Гороховой улице сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули под утро понедельника. Несмотря на это, в заведении находилось около 100 посетителей. Визит полицейских оправдал себя.

Как сообщили в пресс-службе петербургской полиции утром 26 июля, при осмотре помещения клуба там были обнаружены около двух десятков сброшенных доз различных видов наркотиков. Кроме того, полицейские нашли у барной стойки три 10-литровых баллона с закисью азота.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В отдел полиции были доставлены семь клиентов клуба с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям.

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