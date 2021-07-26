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Самокатчик сбежал от медиков после ДТП с каршеринговым автомобилем в Петербурге

Самокатчик попал в ДТП с каршерингом на проспекте Науки

Мужчина закончил поездку на самокате, попав в дорожно-транспортное происшествие в Калининском районе Петербурга. Об этом в ночь на 26 июля очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, самокатчик врезался в машину, припаркованную на проспекте Науки. В Instargam-аккаунте сообщества сказано, что это был каршеринговый автомобиль.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, пострадавшего забрали сотрудники скорой помощи. Однако он убежал из приёмного покоя.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Ударим электросамокатом по каршеринговому автопробегу!
copov
А в начале притворялся трупом.
Аппаратчик мокрой классификации
"Самокатчик сбежал от медиков" - он явно что-то знал..
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