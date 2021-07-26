Мужчина закончил поездку на самокате, попав в дорожно-транспортное происшествие в Калининском районе Петербурга. Об этом в ночь на 26 июля очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
По их словам, самокатчик врезался в машину, припаркованную на проспекте Науки. В Instargam-аккаунте сообщества сказано, что это был каршеринговый автомобиль.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, пострадавшего забрали сотрудники скорой помощи. Однако он убежал из приёмного покоя.