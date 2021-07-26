Цена бензина в России оказалась одной из самых низких в Европе

Согласно исследованию, граждане РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1 тысячи литров бензина Аи-95. По этому показателю Россия опережает своих соседей — Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы.

Россия заняла второе место среди 32 стран Европы по дешевизне бензина марки Аи-95, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Новости, опубликованные утром 26 июля.

В рейтинге цен за литр бензина в пересчёте на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. При этом в Казахстане самое дешевое дизельное топливо — 33,6 рубля за литр, Россия по данному показателю также на втором месте — 50 рублей за литр.



Рейтинг стран Европы по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров топлива. На втором месте — Норвегия с показателем 2,4 тысячи литров. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия, жители которых могут приобрести более 1,9 тысячи литров.



Наиболее дорогой бензин в Европе продается в Нидерландах, где литр в пересчёте на российскую валюту стоит 162,3 рубля. Далее в рейтинге следуют Дания, Португалия, Финляндия и Греция, в которых литр бензина стоит дороже 147 рублей. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции (145,3 рубля за литр). Также более 130 рублей литр дизеля стоит в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Италии и Нидерландах.

