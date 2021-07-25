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Мужчина с топором на Зои Космодемьянской успел повредить женщине палец. Нападавший был ранее судим за побои

Стали известны подробности задержания агрессивного мужчины с топором в Кировском районе Петербурга 25 июля. Оказалось, что он успел нанести своей жертве травму.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, наряд группы задержания, патрулировавший территорию, схватил местного «Раскольникова» в 20.15 после устного заявления 17-летнего юноши. 34-летний мужчина успел повредить 35-летней женщине мизинец на левой руке и замахнулся, чтобы ударить еще раз, но его остановили.

Как ранее писала «Фонтанка», помешали буйному прохожему спортсмены из местного центра единоборств. Пострадавшая была доставлена в больницу, нападавший — в отдел полиции.

По данным нашего издания, задержанный ранее был судим по статье о нанесении побоев.

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Комментарии (5)

265924432
Ну надеюсь присядет неадекват теперь наподольше.
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Избиение жены по Домострою - очень скрепно! А зарубить топором - еще и патриотично, видимо...
Владислав М
И сколько власть собирается выпускать этих рецидивистов по всяким амнистиям и УДО? Почему нельзя избавить общество от опасных неадекватов раз и навсегда?
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