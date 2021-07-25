Мужчина с топором на Зои Космодемьянской успел повредить женщине палец. Нападавший был ранее судим за побои

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, наряд группы задержания, патрулировавший территорию, схватил местного «Раскольникова» в 20.15 после устного заявления 17-летнего юноши. 34-летний мужчина успел повредить 35-летней женщине мизинец на левой руке и замахнулся, чтобы ударить еще раз, но его остановили.

Как ранее писала «Фонтанка», помешали буйному прохожему спортсмены из местного центра единоборств. Пострадавшая была доставлена в больницу, нападавший — в отдел полиции.



По данным нашего издания, задержанный ранее был судим по статье о нанесении побоев.

