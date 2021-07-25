На острове Сардиния объявили режим ЧС из-за сильнейших пожаров

Областная джунта (исполнительный орган власти) острова Сардинии (Италия) объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными пожарами, охватившими провинцию Ористано.
Как сообщает вечером 25 июля РИА Новости, на экстренном заседании джунты, которое провёл президент области Кристиан Солинас, по видеосвязи приняли участие мэры 13 сардинских городов, оказавшихся в зоне бедствия. По данным местных властей, пожары уже уничтожили около 20 тыс. гектаров зелёных насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот. Солинас обратился к центральным властям Италии с просьбой об оказании экстренной экономической помощи.
Сильные пожары на Сардинии начались в субботу, 24 июля, когда со стороны Африки в регион пришли раскалённые воздушные массы. Температура воздуха практически мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к жилым домам. В результате местным властям пришлось спешно эвакуировать около 400 человек.