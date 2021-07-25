В ночь на воскресенье в небе на юге Норвегии было замечено падение большого метеорита. Вспышка от его сгорания была настолько мощной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом. Видео произошедшего 25 июля публикует телеканал Euronews.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела, замеченного около часа ночи по местному времени, достигала 15–20 километров в секунду.

«Это большой метеорит, а это редкость. Это может быть железо, а может быть и камни, мы этого ещё не знаем. В настоящее время неизвестно, где упал метеор и где его обломки», — цитируют местные СМИ представителя норвежской метеоритной сети наблюдений.

