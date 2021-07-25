FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +26
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Крупный метеорит упал в Норвегии. Посмотрите, как это было

Падение большого метеорита заметили на юге Норвегии в ночь на воскресенье

В ночь на воскресенье в небе на юге Норвегии было замечено падение большого метеорита. Вспышка от его сгорания была настолько мощной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом. Видео произошедшего 25 июля публикует телеканал Euronews.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела, замеченного около часа ночи по местному времени, достигала 15–20 километров в секунду.

«Это большой метеорит, а это редкость. Это может быть железо, а может быть и камни, мы этого ещё не знаем. В настоящее время неизвестно, где упал метеор и где его обломки», — цитируют местные СМИ представителя норвежской метеоритной сети наблюдений.

Позднее появилась информация, что обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Laplace
Максимум болид. И не самый эффектный. :)
Gilka
да ну, питюлька какая-то. вот в челябинске тогда шарахнуло отменно. а тут так себе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний