Стоимость биткойна взлетела выше 34 тысяч долларов

Стоимость криптовалюты биткойн по итогам торгов в воскресенье, 25 июля, поднялась выше 34 тысяч долларов.



В частности, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн по состоянию на 18:48 мск рос в цене на 1,2% — до 34,24 тыс. долларов.



По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткойна растет на 0,99% за последние сутки — до 34 232 долларов.



Ранее на этой неделе стоимость биткойна падала ниже 30 тыс. долларов почти впервые за месяц.

