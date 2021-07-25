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Стоимость биткойна взлетела выше 34 тысяч долларов

Биткойн на бирже Binance подорожал до 34 с лишним тысяч долларов

Стоимость криптовалюты биткойн по итогам торгов в воскресенье, 25 июля, поднялась выше 34 тысяч долларов.

В частности, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн по состоянию на 18:48 мск рос в цене на 1,2% — до 34,24 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткойна растет на 0,99% за последние сутки — до 34 232 долларов.

Ранее на этой неделе стоимость биткойна падала ниже 30 тыс. долларов почти впервые за месяц.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Маск опять что-то заявил.. и тайком скидывает биткоины?
bluxer
Как взлетела, так и упадет.
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