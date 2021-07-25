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В Госдуме предложили вернуть в российские паспорта графу «национальность»

Графу «национальность» предложили вернуть в российский паспорт

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта графу «национальность». Об этом 25 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий уточнил, что этот вопрос поднимался уже неоднократно. Решений пока не принимали, так как инициатива имеет как плюсы, так и минусы.

«Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — пояснил депутат.

Гильмутдинов напомнил, что ГД приняла закон, по которому формируют реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«На основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — отметил он.

Депутат вспомнил про Татарстан, где в паспорте имеется надпись на татарском языке. На нём же можно указать фамилию, имя, отчество.

«Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», — пояснил он.

Как сказал парламентарий, критики инициативы считают, что в этой графе нет смысла из-за постепенного перехода на электронные паспорта.

«Еще раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним», — подвел итог Гильмутдинов.

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Комментарии (18)

266141645
У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством ©
Значит надо отменить эти преференции...
Antivse
Когда котейке неча делать, он яшки полирует... Но не за счет налогоплательщиков...
McGillavry
Если представители малых народов получат существенные льготы, а национальность определяется самостоятельно, то очень скоро малые народы перестанут быть малыми.
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