В Госдуме предложили вернуть в российские паспорта графу «национальность»

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта графу «национальность». Об этом 25 июля сообщает радиостанция «Говорит Москва».



Парламентарий уточнил, что этот вопрос поднимался уже неоднократно. Решений пока не принимали, так как инициатива имеет как плюсы, так и минусы.



«Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», — пояснил депутат.



Гильмутдинов напомнил, что ГД приняла закон, по которому формируют реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.



«На основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть», — отметил он.



Депутат вспомнил про Татарстан, где в паспорте имеется надпись на татарском языке. На нём же можно указать фамилию, имя, отчество.



«Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», — пояснил он.



Как сказал парламентарий, критики инициативы считают, что в этой графе нет смысла из-за постепенного перехода на электронные паспорта.



«Еще раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории — это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним», — подвел итог Гильмутдинов.

