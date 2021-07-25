По информации СМИ, инцидент произошел на остановке «Платинум Арена» в автобусе № 80. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения отказались надеть маски в автобусе, несмотря на просьбу кондуктора, и поэтому устроили с ним драку. За сотрудника автобусного парка вступились другие пассажиры. По словам очевидцев, из-за конфликта автобус дальше не поехал.



В полиции сообщили, что зачинщика доставили в отдел.

