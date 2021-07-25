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В Красноярске масочники подрались с антимасочниками. Битва при автобусе попала на видео

Драка из-за требования надеть маски произошла в автобусе в Красноярске

В Красноярске пассажиры автобуса затеяли драку после просьбы кондуктора надеть маски. Видео 25 июля опубликовал портал «ТВК Красноярск».

По информации СМИ, инцидент произошел на остановке «Платинум Арена» в автобусе № 80. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения отказались надеть маски в автобусе, несмотря на просьбу кондуктора, и поэтому устроили с ним драку. За сотрудника автобусного парка вступились другие пассажиры. По словам очевидцев, из-за конфликта автобус дальше не поехал.

В полиции сообщили, что зачинщика доставили в отдел.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Новоуральске девушку с ребёнком выгнали из автобуса после требования к другим пассажирам надеть маски.

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Комментарии (24)

Dazdraperma
Фонтанка прикольно так пытается разжигать и стравливать. :) На видео мужики трое мужиков, из которых двое без масок, прижимают к земле двоих в масках. При этом Фонтанка утверждает, что те, что на земле - отказались надеть маски, из-за чего и начался конфликт. Мне одному кажется, что корреспонденты умышленно пытаются разделить и раскачать общество?
bluxer
В Питере такого не может быть.
260637631
Кто боится эпидемии пусть сидит дома
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