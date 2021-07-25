В Красноярске пассажиры автобуса затеяли драку после просьбы кондуктора надеть маски. Видео 25 июля опубликовал портал «ТВК Красноярск».
По информации СМИ, инцидент произошел на остановке «Платинум Арена» в автобусе № 80. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения отказались надеть маски в автобусе, несмотря на просьбу кондуктора, и поэтому устроили с ним драку. За сотрудника автобусного парка вступились другие пассажиры. По словам очевидцев, из-за конфликта автобус дальше не поехал.
В полиции сообщили, что зачинщика доставили в отдел.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Новоуральске девушку с ребёнком выгнали из автобуса после требования к другим пассажирам надеть маски.