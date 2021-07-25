В Москве скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Генеральный директор НМИЦ гематологии — профессор, академик РАН Валерий Савченко скончался на 70-м году жизни в Москве. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил официальный сайт Минздрава РФ.



Свои соболезнования родным и близким учёного выразили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Валерий Савченко работал в Гематологическом научном центре с 1988 года, а с 2011 года возглавил его. В министерстве отмечают, что под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России и была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Проводимые в её рамках клинические исследования стали основой для создания научно-исследовательской группы из более 40 гематологических центров России.

