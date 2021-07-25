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В Москве скончался глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Глава НМИЦ гематологии Минздрава умер на 70-м году жизни

Генеральный директор НМИЦ гематологии — профессор, академик РАН Валерий Савченко скончался на 70-м году жизни в Москве. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил официальный сайт Минздрава РФ.

Свои соболезнования родным и близким учёного выразили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Валерий Савченко работал в Гематологическом научном центре с 1988 года, а с 2011 года возглавил его. В министерстве отмечают, что под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России и была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом. Проводимые в её рамках клинические исследования стали основой для создания научно-исследовательской группы из более 40 гематологических центров России.

Глава НМИЦ гематологии является автором более 1450 отечественных и зарубежных научных публикаций, ещё 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций защищены под его руководством.

О причинах смерти Савченко, а также о дате и месте прощания и похорон пока не сообщается.

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