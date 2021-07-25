25 июля в городе на Неве зарегистрированы 77 смертей за сутки, 24 июля — 73, 23 июля — 68. До этого с начала июля число умерших практически ежедневно держалось на уровне 100 человек в день. В Москве этот показатель и не опускался ниже сотни. 25 июля — 103 смерти.
По России за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 153 874 человека.
В Петербурге третий день подряд растёт число смертей от коронавируса
Число умерших за сутки в Петербурге третий день подряд увеличивается, следует из статистики оперштаба от 25 июля.
25 июля в городе на Неве зарегистрированы 77 смертей за сутки, 24 июля — 73, 23 июля — 68. До этого с начала июля число умерших практически ежедневно держалось на уровне 100 человек в день. В Москве этот показатель и не опускался ниже сотни. 25 июля — 103 смерти.