FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +26
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

1934 за сутки: Петербург догоняет Московскую область по числу заболевших

За последние сутки в России выявлено 24 072 случая COVID-19. В Петербурге — 1934, следует из данных оперштаба, опубликованных 25 июля.

Лидирует по числу новых случаев за сутки Москва — 3406, на втором месте Московская область — 2191, на третьем — Петербург, а за ним Нижегородская область с 534 заболевшими.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 330 человек. Обработано 8609 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Хауаю
Последнее время цифра 2000 для короновируса в СПб, как красный флажок для волка- пересекать страшно. Пока в МО больше 2000, их не догонят.
266086360
По Питеру такая статистика уже неделю как прямая линия , не вверх ни вниз , вот не понятно такое может быть вообще..
Т
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний