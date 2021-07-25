Лидирует по числу новых случаев за сутки Москва — 3406, на втором месте Московская область — 2191, на третьем — Петербург, а за ним Нижегородская область с 534 заболевшими.
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 330 человек. Обработано 8609 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
1934 за сутки: Петербург догоняет Московскую область по числу заболевших
За последние сутки в России выявлено 24 072 случая COVID-19. В Петербурге — 1934, следует из данных оперштаба, опубликованных 25 июля.
Лидирует по числу новых случаев за сутки Москва — 3406, на втором месте Московская область — 2191, на третьем — Петербург, а за ним Нижегородская область с 534 заболевшими.