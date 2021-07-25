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Муравьи, осы, слепни, комары. Как с ними бороться? Собираем лайфхаки читателей

«Фонтанка» собирает действенные методы борьбы с вредными насекомыми. Примите участие: напишите вашу историю или действенное средство в комментариях или пришлите в редакцию с помощью формы обратной связи.

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Колония муравьев, нашествие жуков и гнездо ос способны отравить всю радость от пребывания на даче. Даже обычные, совсем не кусачие мухи могут стать кошмаром. И тогда на участке и в доме развертываются полноценные боевые действия. В ход идут промышленные яды, народные средства и даже достижения современной техники.

Однажды ос прямо в гнезде удалось истребить советским лаком для волос. А вот в другом случае пришлось выкидывать пылесос, после того как осы «втянулись»: страшно было открывать. Гнезда муравьев иногда получается залить кипятком, а клопов — вывести противоблошиными средствами. Блохи же чувствительны к запаху полыни, часто советуют раскидать ее по углам или натереть плинтусы.

Расскажите свои методы войны с вредными насекомыми. Можете оставить истории и советы в комментариях, а можете написать их в форме ниже и отправить в редакцию. Избранное мы, конечно, опубликуем.

Как вы боретесь с насекомыми? Расскажите о проверенных методах или поведайте интересную историю о такой войне.

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Комментарии (1)

Хауаю
Самые наглые и кусачие из этого перечня-это слепни, подпортили мне красивый загар, заразы.
Помогает только одежда и скорость реакции. Попытка применения средства против клещей помогла выяснить, что слепни-это не клещи)
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