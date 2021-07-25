Муравьи, осы, слепни, комары. Как с ними бороться? Собираем лайфхаки читателей

Колония муравьев, нашествие жуков и гнездо ос способны отравить всю радость от пребывания на даче. Даже обычные, совсем не кусачие мухи могут стать кошмаром. И тогда на участке и в доме развертываются полноценные боевые действия. В ход идут промышленные яды, народные средства и даже достижения современной техники.

Однажды ос прямо в гнезде удалось истребить советским лаком для волос. А вот в другом случае пришлось выкидывать пылесос, после того как осы «втянулись»: страшно было открывать. Гнезда муравьев иногда получается залить кипятком, а клопов — вывести противоблошиными средствами. Блохи же чувствительны к запаху полыни, часто советуют раскидать ее по углам или натереть плинтусы.