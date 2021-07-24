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СМИ: Нидерланды могут депортировать россиян, раскрывших детали о крушении MH17

Российскую пару, которая предоставила властям Нидерландов важные сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году, могут депортировать из страны. Об этом 24 июля пишет газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.

Газета не уточняет, какие именно сведения выдали россияне Нидерландам. Не называются также их настоящие имена. Из публикации следует, что россияне перебрались в Нидерланды в 2016 году, а сведения о крушении раскрыли властям страны только в 2018 году. Миграционная служба и суд посчитали нелогичным, что они скрывали информацию два года.

«Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные. — Прим. ред.)», — говорится в материале газеты.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

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