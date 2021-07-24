СМИ: Нидерланды могут депортировать россиян, раскрывших детали о крушении MH17

Российскую пару, которая предоставила властям Нидерландов важные сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году, могут депортировать из страны. Об этом 24 июля пишет газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.



Газета не уточняет, какие именно сведения выдали россияне Нидерландам. Не называются также их настоящие имена. Из публикации следует, что россияне перебрались в Нидерланды в 2016 году, а сведения о крушении раскрыли властям страны только в 2018 году. Миграционная служба и суд посчитали нелогичным, что они скрывали информацию два года.

