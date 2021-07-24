Нахимичили. «Зенит» начал новый сезон в чемпионате России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться









Неделю назад команда Сергея Семака легко и уверенно оформила шестой трофей за 3 года работы экс-полузащитника в Петербурге: в матче за Суперкубок был разгромлен «Локомотив». 24 июля трудовой коллектив с берегов Невы отправился в Подмосковье. При этом за неделю в составе «Зенита» случились перемены: в четверг о своем намерении покинуть самый северный город-миллионер в неожиданном режиме открытого письма заявил последний аргентинец в составе — нападающий Себастьян Дриусси.

Понятно, что трансферное окно открыто до начала сентября, но к старту чемпионата «Зенит» подошел с серьезными кадровыми проблемами. Минус Дриусси. Клуб покинул вратарь Андрей Лунев, и в настоящий момент у Михаила Кержакова в конкурентах лишь 18-летний Даниил Одоевский. Во время чемпионата Европы травму колена получил Юрий Жирков, чей контракт с петербургским клубом истек в конце июня, и в настоящий момент его будущее туманно: в июле Семак говорил, что решение о продлении трудовых отношений с ветераном российского футбола будет принято, когда появится ясность в вопросе здоровья. Итого — минус 3 игрока из основного блока ротации.



В первом туре тренерский штаб «Зенита» доверил место в основе проверенным: Михаил Кержаков в воротах, в обороне Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев по краям, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен — в центре. Хорват неожиданно вышел с капитанской повязкой. В середине поля — Далер Кузяев, Вендел, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев. В нападении — Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Уже на 4-й минуте Оздоев в результате неудачного стыка получил желтую карточку и травму. Через пару минут выяснилось, что ушиб получился серьезным — Магомед покинул поле. Вместо него вышел 19-летний Кирилл Кравцов. Несмотря на вынужденную замену, у «Зенита» получалось играть легко и весело. На 9-й минуте Мостовой после невероятной контратаки изящно перекидывал вратаря «Химок» Илью Лантратова. Но 194-сантиметровый голкипер успел выбросить руку и перевести мяч на угловой.

Болельщики любят футбол за непредсказуемость: петербургский клуб давил. Но первыми забили «Химки»: на радость главному тренеру подмосковного клуба Игорю Черевченко, форвард Илья Кухачрук ловко успел к добиванию после сейва Кержакова. Уже через 5 минут эквалайзер забил Азмун: иранец первым отреагировал на рикошет от штанги хозяйских ворот.



Во втором тайме тренерский штаб Семака основательно перевернул ход матча заменами. На 69-й минуте на поле появились Алексей Сутормин и Александр Ерохин (вместо Мостового и Дзюбы, соответственно). Неделю назад Ерохин забил гол в Калининграде третьим касанием. Это магия, но третьим касанием спустя 5 минут после выхода на поле воспитанник барнаульского футбола забил и в Химках: четкую подачу с левого фланга от Ракицкого Ерохин замкнул правой ногой в грациозном прыжке. На 74-й минуте Сутормин, ворвавшись в штрафную с левого фланга, поставил корпус и заработал пенальти, который сам и реализовал.

Несмотря на временами сумбурный футбол и жуткую игру в обороне, «Зенит» в первом туре оформил волевую победу. Удивительная статистика: петербургский клуб не проигрывает в матчах открытия чемпионата с 2002 года — аж 19 лет. В активе 14 побед и 5 ничьих.

Футбольные аналитики отметили впечатляющий матч-менеджмент от Семака. Все решения были по делу и дали результат. У Мостового не получилось справа заменить улетевшего на Олимпиаду Малкома — перевели на привычный левый фланг. Сразу же после этого хода «Зенит» сравнял счет. Двойная замена привела в двум забитым голам. В конце матча Данил Круговой вышел налево, чтоб помочь Сантосу сдерживать Брайана Идову (а воспитанник петербургского футбола с нигерийскими корнями провел выдающийся матч против родного клуба). В этом момент Сутормин перешел на позицию правого защитника, чтоб помочь неуспевающему Ловрену. С той же целью на последние минуты на поле появился Дмитрий Чистяков: хорватский капитан провалил матч и нуждался в партнере, страхующем спину.



После матча главный тренер «Химок» признал очевидное: «Результат решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Игру мы проиграли за несколько минут, допустив детские ошибки».



Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

