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Полиция применила слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков в Париже

Французская полиция применила слезоточивый газ на протестных акциях в Париже. Как сообщает местный телеканал BFMTV 24 июля, беспорядки устроили из-за ввода «санитарных пропусков».

Протестующие там устроили три манифестации — на площади Бастилии, на площади Трокадеро, а также возле эспланады Инвалидов. Часть митингующих начала бросать в полицейских бутылки и камни. В ответ они использовали газ.

Местные жители недовольны введением специальных пропусков для посещения общественных мест. Их будут выдавать только привитым от коронавируса, недавно переболевшим или людям с отрицательным результатом теста. Протестующие также выходили и на улицы других французских городов, в том числе Марселя и Лиона.

Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в акциях по всей Франции приняли участие около 114 тысяч человек, в Париже собиралось около 18 тысяч.

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Комментарии (8)

264527831
Будут считаться с протестами, иначе впереди новая Республика, крепкое самосознание у французов, отстоят демократические основы.
266081655
Французы - молодцы.... Наш бы там и дня не процарствовал - вынесли бы на следующее утро вместе с зототым унитазом и ёршиком к нему.....
266063610
это вам не мы....
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