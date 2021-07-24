Французская полиция применила слезоточивый газ на протестных акциях в Париже. Как сообщает местный телеканал BFMTV 24 июля, беспорядки устроили из-за ввода «санитарных пропусков».
Протестующие там устроили три манифестации — на площади Бастилии, на площади Трокадеро, а также возле эспланады Инвалидов. Часть митингующих начала бросать в полицейских бутылки и камни. В ответ они использовали газ.
PARIS - Nouvelle tension. Les manifestants forcent un barrage en direction des Champs-Élysées. Les gendarmes gaz. #manifs24juillet #PassSanitaire #AntiPassSanitaire https://t.co/fIlH2KMId5 pic.twitter.com/M7IW9y9KGk— Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021
Местные жители недовольны введением специальных пропусков для посещения общественных мест. Их будут выдавать только привитым от коронавируса, недавно переболевшим или людям с отрицательным результатом теста. Протестующие также выходили и на улицы других французских городов, в том числе Марселя и Лиона.
Согласно данным МВД Франции, в прошлую субботу в акциях по всей Франции приняли участие около 114 тысяч человек, в Париже собиралось около 18 тысяч.