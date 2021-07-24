Парусник «Мир» с курсантами Макаровки стоит в порту 18 дней. У 15 человек выявили коронавирус

Со слов друга одного из курсантов, 12 июля на борту у молодых людей брали анализы на COVID-19. Результаты были готовы уже на следующий день — из 174 человек четверо оказались с положительным тестом. 14 июля трое курсантов и один член экипажа были госпитализированы, на судне объявили карантин.

«В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции на паруснике «Мир» специалистами управлением проводится эпидемиологическое расследование. Зарегистрировано 15 случаев новой коронавирусной инфекции среди курсантов ГУМРФ им. С. О. Макарова и экипажа теплохода «Мир». Специалистами определён круг контактных в количестве 159 человек, в том числе 118 курсантов», — сообщили в пресс-службе.

«На борт приезжали сотрудники Роспотребнадзора, и по итогу было объявлено, что следующие тесты будут 20 июля. В течение недели на судне также продолжались судовые работы. О социальной дистанции и речи идти не может, так как курсантский состав на борту проживает по 12 человек в кубрике. Судно стоит в порту уже 18 дней. Система вентиляции не справляется, очень жарко, в кубриках по 28 — 30 градусов», — сообщил собеседник.

20 июля пришли результаты повторных тестов. Со слов источника, было уже 11 заболевших. Их увезли на машинах скорой помощи, а карантин вновь продлили. В течение следующих дней курсанты продолжали заболевать, у многих проявлялись симптомы ОРВИ.

«23 июля у курсанта поднялась температура до 39. И вечером его также забрала бригада скорой помощи», — отметил источник. Он также указал, что «Мир» якобы должен выйти в море в середине первой недели августа.

Контактных отправляют в обсерватор «Балтиец» под наблюдение врачей. Ситуация остается на контроле управления, добавили в Роспотребнадзоре.