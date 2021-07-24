Парусник «Мир» с курсантами Макаровки стоит в порту 18 дней. У 15 человек выявили коронавирус

Информацию 24 июля подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.
«В связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции на паруснике «Мир» специалистами управлением проводится эпидемиологическое расследование. Зарегистрировано 15 случаев новой коронавирусной инфекции среди курсантов ГУМРФ им. С. О. Макарова и экипажа теплохода «Мир». Специалистами определён круг контактных в количестве 159 человек, в том числе 118 курсантов», — сообщили в пресс-службе.
Со слов друга одного из курсантов, 12 июля на борту у молодых людей брали анализы на COVID-19. Результаты были готовы уже на следующий день — из 174 человек четверо оказались с положительным тестом. 14 июля трое курсантов и один член экипажа были госпитализированы, на судне объявили карантин.
«На борт приезжали сотрудники Роспотребнадзора, и по итогу было объявлено, что следующие тесты будут 20 июля. В течение недели на судне также продолжались судовые работы. О социальной дистанции и речи идти не может, так как курсантский состав на борту проживает по 12 человек в кубрике. Судно стоит в порту уже 18 дней. Система вентиляции не справляется, очень жарко, в кубриках по 28 — 30 градусов», — сообщил собеседник.
20 июля пришли результаты повторных тестов. Со слов источника, было уже 11 заболевших. Их увезли на машинах скорой помощи, а карантин вновь продлили. В течение следующих дней курсанты продолжали заболевать, у многих проявлялись симптомы ОРВИ.
«23 июля у курсанта поднялась температура до 39. И вечером его также забрала бригада скорой помощи», — отметил источник. Он также указал, что «Мир» якобы должен выйти в море в середине первой недели августа.
Контактных отправляют в обсерватор «Балтиец» под наблюдение врачей. Ситуация остается на контроле управления, добавили в Роспотребнадзоре.