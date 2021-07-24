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«Зенит» обыграл на выезде «Химки» в стартовом матче нового сезона

Победой петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2021/22 против «Химок». Встреча прошла в Подмосковье 24 июля.

Петербуржцы выиграли со счетом 3:1, хотя пропустили первыми на 28-й минуте после точного удара Ильи Кухарчука. Дальше забивали только игроки «Зенита»: Сердар Азмун (33-я минута), Александр Ерохин (72) и Алексей Сутормин (76 — пенальти).

Следующий матч «Зенит» проведет 1 августа также на выезде против «Ростова».

«Зенит» — чемпион трех последних розыгрышей чемпионата России.

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