«Зенит» обыграл на выезде «Химки» в стартовом матче нового сезона

Победой петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1-го тура чемпионата РПЛ сезона-2021/22 против «Химок». Встреча прошла в Подмосковье 24 июля.



Петербуржцы выиграли со счетом 3:1, хотя пропустили первыми на 28-й минуте после точного удара Ильи Кухарчука. Дальше забивали только игроки «Зенита»: Сердар Азмун (33-я минута), Александр Ерохин (72) и Алексей Сутормин (76 — пенальти).

Следующий матч «Зенит» проведет 1 августа также на выезде против «Ростова».

«Зенит» — чемпион трех последних розыгрышей чемпионата России.