Умер продюсер и один из создателей «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер, работавший с группами «Ласковый май» и «Мираж», скончался в возрасте 59 лет в столице. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.



«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — написал Разин.

Причину смерти продюсера он не уточнил, лишь отметив, что артисты пытались помочь Мускатину, но «болезнь оказалась сильнее».

