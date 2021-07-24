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Умер продюсер и один из создателей «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Музыкальный продюсер, работавший с группами «Ласковый май» и «Мираж», скончался в возрасте 59 лет в столице. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», — написал Разин.

Причину смерти продюсера он не уточнил, лишь отметив, что артисты пытались помочь Мускатину, но «болезнь оказалась сильнее».

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Комментарии (3)

266081655
Вот вам и пенсия в 65! Ещё один сэкономил государству деньги...
265927066
Лейкемия.
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