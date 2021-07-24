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В Южной Африке зафиксировали сильнейшие морозы за всю историю наблюдений

На юге Африки, где сейчас зима, зарегистрированы сильнейшие морозы за всю историю метеонаблюдений. Исторические рекорды в ночь на 24 июля побиты в 19 районах страны.

Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге, пишет ТАСС со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности — 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса.

Морозы пришли в ЮАР из Антарктики и будут стоять еще неделю.

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Комментарии (6)

bluxer
и поезд мчит меня в юарские морозы...

да нормально всё, там такое случается иногда.
Даже в Бразилии бывают морозы, хотя она далеко от южного полюса.
Мари108
ой...а я когда-то жить туда чуть не уехала. )
муматор
в одном места прибыло, в другом убыло. Закон сохранения энергии во всей красе.
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