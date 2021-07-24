В Южной Африке зафиксировали сильнейшие морозы за всю историю наблюдений

На юге Африки, где сейчас зима, зарегистрированы сильнейшие морозы за всю историю метеонаблюдений. Исторические рекорды в ночь на 24 июля побиты в 19 районах страны.

Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге, пишет ТАСС со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности — 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса.