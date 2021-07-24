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Долги за ЖКУ в России за время пандемии достигли 460 млрд рублей

Долги за жилищно-коммунальные услуги в России достигли рекордного значения к весне 2021 года. К апрелю показатель добрался до отметки в 460,8 миллиарда рублей, пишет 24 июля РБК со ссылкой на данные Росстата.

За прошедший год показатель подскочил на шесть процентов (28 миллиардов рублей). В сравнении с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году рост составляет 21 процент.

Данные за май и июнь 2021 года пока не были представлены.

Просроченная задолженность за товары, работы и услуги — единственный показатель, который в официальной статистике отражает не уплаченные вовремя долги перед предприятиями ЖКХ, причем как населения, так и юридических лиц. Вычленить, какова просроченная задолженность непосредственно физических лиц, нельзя, уточняет пресс-служба Росстата.

Ранее Минстрой поддержал идею привлекать коллекторов к сбору долгов за ЖКУ.

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Комментарии (11)

Alex000
А в общем и целом быстрый рост долгов за коммуналку вполне ожидаем в кризисных и предшествующих коллапсу условиях.

Общее снижение уровня доходов, падение курса рубля, обвальное падение спроса, вызывающее проблемы с платежами у предприятий. Всякие панические закрытия-открытия, отстранения и прочее, отсутствие реальной планомерной поддержки граждан и предприятий в условиях таковых. Тотальная закредитованность. Неизбежный рост стоимости услуг и псевдоуслуг. "Отсрочка" взыскания задолженности по коммуналке и мораторий на банкротства предприятий. И т.д., и т.п.

Так что никакого сюрприза тут нет.
AndrewBarsik
Сознательная преднамеренная циничная ложь! БОльшая часть "долгов" нарисована монополистами "из воздуха". Специально завышается обьем задолженности, чтобы создать повод повысить тарифы и обосновать "упрощенный" порядок судопроизводства по взысканию "долгов". Самый показательный пример - петроэлектросбыт, который "пририсовал" всему городу несуществующие долги за капремонт при молчаливом попустительстве власти, правохранителей и жилищного надзора. Суды Петербурга избавили петроэлектросбыт от необходимости доказывать наличие задолженности - раз она указана в счете, значит она есть. Ни Жилищный кодекс, ни Постановление Правительства РФ N354 вообще не работают. Липовые долги за ЖКУ- механизм закабаления по образцу времен 15-17 веков, когда вершители правосудия под предлогом придуманных долгов обращали свободных людей в холопов. В Петербурге, похоже, запущен пилотный проект обворовывания народа путем вынесения неправосудных решений по взысканию несуществующих долгов за ЖКУ.
264940801
Долги за коммуналку прямо пропорционально построенному жилью. Это результат строителей с них и спрос.
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