Долги за ЖКУ в России за время пандемии достигли 460 млрд рублей

Долги за жилищно-коммунальные услуги в России достигли рекордного значения к весне 2021 года. К апрелю показатель добрался до отметки в 460,8 миллиарда рублей, пишет 24 июля РБК со ссылкой на данные Росстата.



За прошедший год показатель подскочил на шесть процентов (28 миллиардов рублей). В сравнении с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году рост составляет 21 процент.



Данные за май и июнь 2021 года пока не были представлены.



Просроченная задолженность за товары, работы и услуги — единственный показатель, который в официальной статистике отражает не уплаченные вовремя долги перед предприятиями ЖКХ, причем как населения, так и юридических лиц. Вычленить, какова просроченная задолженность непосредственно физических лиц, нельзя, уточняет пресс-служба Росстата.