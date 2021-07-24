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Глава крымского парламента Владимир Константинов отказался от зарплаты

Председатель крымского парламента Владимир Константинов отказался от заработной платы. Постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.

«Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма», — цитирует 24 июля Константинова РИА Новости.

Глава крымского парламента подчеркнул, что пришел в политику из бизнеса, человеком, уже состоявшимся финансово.

«Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, «должностей-зарплат» не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — подчеркнул Константинов.

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Комментарии (11)

Romul1960
Это как же нужно простите всех поставить на счетчик, что отказаться от официальной зарплаты.. клоун.
264527831
Это ж так надо было наворовать!
266081655
А может, крымский парламент вообще не нужен? Разогнать всех н@хрен, вместе с богатеньким главой...
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