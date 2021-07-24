Глава крымского парламента Владимир Константинов отказался от зарплаты

Председатель крымского парламента Владимир Константинов отказался от заработной платы. Постановление о дальнейшей работе Константинова на безоплатной основе уже принято на сессии депутатами.
«Хочу отметить, что давно стремился к такому решению. Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма», — цитирует 24 июля Константинова РИА Новости.
Глава крымского парламента подчеркнул, что пришел в политику из бизнеса, человеком, уже состоявшимся финансово.
«Для того чтобы работать на благо Крыма и крымчан, «должностей-зарплат» не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — подчеркнул Константинов.