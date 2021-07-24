В кафе на Комендантском проспекте мужчина за ужином получил несколько ножевых ранений

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство после конфликта на террасе кафе в Приморском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июля.



Истекающий кровью 41-летний житель республики Дагестан был госпитализирован от дома 24 по Комендантскому проспекту вечером в четверг. Врачи диагностировали у него несколько ножевых ранений — в шею, плечо и лопатку. Состояние оценили как тяжёлое.

Оперативники установили, что тем вечером, около восьми часов, на террасе кафе «Филадельфия» неизвестный ударил пострадавшего ножом, после чего скрылся. В пятницу по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого ищут.