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В кафе на Комендантском проспекте мужчина за ужином получил несколько ножевых ранений

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство после конфликта на террасе кафе в Приморском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июля.

Истекающий кровью 41-летний житель республики Дагестан был госпитализирован от дома 24 по Комендантскому проспекту вечером в четверг. Врачи диагностировали у него несколько ножевых ранений — в шею, плечо и лопатку. Состояние оценили как тяжёлое.

Оперативники установили, что тем вечером, около восьми часов, на террасе кафе «Филадельфия» неизвестный ударил пострадавшего ножом, после чего скрылся. В пятницу по данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого ищут.

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Комментарии (5)

Romul1960
Этот клоун должен быть в Дагестане а не Санкт Петербурге
266081655
А ещё совок ругали... Прописку проклятую.... А сейчас не поймёшь, то ли ты ещё в Питере, то ли уже на Кавказе....
SNOW
Вероятно, не сошлись в оценке творчества Шопенгауэра с коллегами из консерватории.
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