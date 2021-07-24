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При крушении самолета в Хабаровском крае погибла глава Федерации авиационного спорта Дальнего Востока

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет Sierra P2002. Трагедия случилась в субботу, 24 июля.

Как рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, авиакатастрофа произошла примерно в 10:40 по местному времени. Самолет разбился возле посадочной площадки «Калинка» в Хабаровском районе.

На борту Sierra P2002 находились два человека. Мужчина скончался на месте ЧП, а женщина умерла в медицинском учреждении. Следователи установили, что жертвой крушения стала Татьяна Новиковская, президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока.

У сотрудников СК есть три версии случившегося: крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования, технических неисправностей самолета или неблагоприятных погодных условий.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек.

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Комментарии (1)

altnec
Комсомольско-единороссовские ежедневники повторяюьтся изо-дня в день. трах ти би да трах. Их - это - уже давно не устраивает на столах своих же.
И они это как дворовые собаки сразу почувствовали ещё 40 лет назадучи.
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