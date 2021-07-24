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Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с марта держится ниже 1 пять дней подряд

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,95 до 0,97, но впервые за три месяца он остается ниже единицы уже пять дней подряд, подсчитал 24 июля ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в пятницу, индикатор остается ниже единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он составил 0,8, в Москве — 0,89, в Воронежской и Иркутской областях — 0,98 и 0,99 соответственно.

В Санкт-Петербурге и Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Нижегородской и Свердловской областях — 1,01. В Ростовской и Самарской областях он увеличился до 1,07 и 1,13 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

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Комментарии (5)

Daster
Ну наверное вакцинация помогает))))
AlexZZZ
Про оф статистику в СПб вообще смешно - наблюдается такая же картина, как и зимой: резкий рост и потом горизонтальная линия. Как по команде "Вирус стой! Раз, два."
Alex000
Вот что выборА животворящие-то делают.
НичО, щаз после выборОВ пятая волна налетит вместе с третьей, четвёртую обогнав.
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