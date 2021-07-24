Коэффициент распространения коронавируса в России впервые с марта держится ниже 1 пять дней подряд

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,95 до 0,97, но впервые за три месяца он остается ниже единицы уже пять дней подряд, подсчитал 24 июля ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
Как и в пятницу, индикатор остается ниже единицы в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье он составил 0,8, в Москве — 0,89, в Воронежской и Иркутской областях — 0,98 и 0,99 соответственно.
В Санкт-Петербурге и Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Нижегородской и Свердловской областях — 1,01. В Ростовской и Самарской областях он увеличился до 1,07 и 1,13 соответственно.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.