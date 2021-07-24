В Петербурге полиция спасла женщину и тут же посадила в изолятор

Интересный поворот получила история спасения женщины в Красносельском районе Петербурга. Пытаясь отделаться от мужчины, она попала в изолятор временного содержания.



Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, накануне в полицию поступило сообщение от жительницы города. Она рассказала, что, проходя мимо дома 26/2 по проспекту Героев, услышала, как с балкона какая-то женщина кричит: «Вызовите 112!» Позади умолявшей о помощи стоял мужчина, но что там происходило, было непонятно.

Полиция доставила в отдел 36-летнюю уроженку карельского Суоярви. Как выяснилось, она числится в федеральном розыске как скрывшаяся от суда. Ей избрана мера пресечения в виде ареста. Женщину поместили в ИВС.