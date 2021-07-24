Годовалая петербурженка впала в кому после синтетического наркотика. Теперь мать и бабушка сдают анализы

В Ленобласти девочка, которой чуть больше года, едва не умерла после отравления синтетическим наркотиком. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июля.



По данным издания, накануне в полицию поступила телефонограмма из петербургской больницы, в которой сообщалось, что утром 8 июля санавиацией из Волховского района к ним был доставлен ребёнок в тяжёлом состоянии. Спустя две недели, перед самой выпиской, пришли результаты анализов, из которых стало ясно — в крови пациентки были наркотики.

Сейчас с ней всё хорошо, однако делом заинтересовался Следственный комитет. Была опрошена 37-летняя мать ребёнка, находящаяся в декрете. В летнее время они проживают в Ленобласти, периодически приезжая домой в Петербург. Она пояснила, что 8 июля гуляла с дочкой на улице. Внезапно девочке стало плохо, она начала задыхаться, после чего женщина вызвала скорую помощь. Где малыш мог отравиться психоактивными веществами, ей неизвестно.