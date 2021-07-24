Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жаркое лето 2021-го наконец-то — впервые за долгие годы — дало хоть какие-то преимущества владельцам домиков в Финляндии. До этого офицеры финского консульского отдела особо подчеркивали: никаких преференций обладание землей и жильем русским не дает. Визы — только туристические и на общих основаниях. Однако с мая именно «лендлорды» оказались в числе тех, для кого была прервана коронавирусная трансграничная блокада.



С марта прошлого года въехать можно было только лично владельцу — одному, и то в случае реальной необходимости и с ее доказательствами, а теперь — езжай на сколько хочешь, да еще и всей семьей. Обязательное условие — тест ПЦР прямо на границе. Пункт приема анализов расположен максимально не пафосно — в здании туалета.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Вчера вот по доверенности продал одному петербуржцу дом тут неподалеку, на Савиканнантие, — рассказывает веселый русский дядька случайным попутчикам на набережной Вуокси. — А вы через кого покупали? Через Валеру?»

Русскоязычный мир маленькой Иматры тесен и глазаст. Тем, кто живет тут еще с нулевых, встроиться в привычный уклад бывает нелегко до сих пор. Многие так и ориентируются на соотечественников в своих заработках и культурных устремлениях: посредничество в двух-трех сделках в месяц — по крайней мере, на словах — позволяет существенно поддерживать доходы. В прошлом году, разумеется, было негусто. А сейчас опять пошел клиент. Тем более цены сильно упали. Самая простенькая однушка в нецентральном районе выставлена на продажу сейчас за 14 тысяч евро. «Но она продается уже год, и, если приходить с реальным предложением, можно сбить и до 10 тысяч», — рассказывает соотечественник. Однако русские уже предпочитают не покупать квартиры — интересуются только домами.

Совсем рядом с приграничным рыбным магазином Disas последние лет пять продавался малюсенький домик с небольшим участком на краю леса. Сперва за 17, потом за 14, а этим летом и вовсе за восемь тысяч евро. Дождался — теперь новые хозяева активно его обустраивают и, видимо, расширяют.



Еще одна умеренно-популярная за последний год услуга — помощь русским в записи к местным врачам. Это нужно было для пограничников, чтобы выпустили из страны владельцев домов. Записывали, распечатывали приглашение и тут же отменяли. Теперь это уже не требуется.

Веселый попутчик на неспешной прогулке вдоль реки, заслышав русскую речь, стремится поделиться мудростью, накопленной за 16 лет жизни тут. Порой выходит не очень привлекательно. «Если у кого велосипед украдут, в первую очередь на русских думают. Но мы стараемся следить друг за другом, чтобы у таких подозрений не было реальных поводов», — рассказывает он.



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Русскоязычная продавщица в местной «пятерочке» после полуторагодичной разлуки с дачниками сразу узнает — улыбается и машет — очень по-русски. Она из тех, кому, похоже, удалось нормально интегрироваться, и у нее похищенный транспорт явно не ищут. В группе в Facebook магазина под постом о ее дне рождения пара десятков записей от постоянных клиентов. «Ирина всегда веселая и улыбается», «Прекрасная Ирина», «Irkku on the best», — комментируют люди с фамилиями Кауппинен, Мюоханен, Боллстрем и все в таком роде. «Ирина однажды спасла мне день. Утро началось довольно плохо, но по пути на работу я зашла купить закуски. В овощном отделе Ирина восхищалась моей прической и этим задала хорошее настроение до вечера, не зная об этом», — пишет одна из покупательниц.



Еще в мае в магазинах если и слышалась русская речь, то ее носители выходили из машин с финскими номерами, экспаты. Сейчас же российский флажок и код региона 178, 47, а то и вовсе 199 встречается на автомобилях в Иматре все чаще и чаще. Самая большая их концентрация — в районах Рауха и Улкониеми. Это деревушки, рядом с которыми разместились два района плотной коттеджной застройки Holiday Club Siamaa и Imatran Kylpylä Spa. Русские там купили много домиков, в которые наезжали на пару недель летом, да иногда на Новый год. Сейчас там прямо аншлаг. Кажется, что все, кто мог поехать, рванули без оглядки на максимально возможные 90 дней. И сейчас на местных пляжах совершеннейшая Анталья. Русская речь лишь иногда разбавляется голосами финнов — их легко отличить по куда более сдержанным цветам купальников, чем у наших, и — ну, видимо, так попалось — куда более подтянутым фигурам.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Детвора, прыгающая без остановки с пирса в изумительно теплую воду (+27) воду, также сегрегируется: языковой барьер, ну и плюс мало кто из петербургских ребят умеет делать такие кульбиты и сальто-мортале, как юные иматрцы. Те приезжают на велосипедах, бросая возле них на берегу майки и шорты. Наши — строго с родителями на канонических с советских времен пляжных подстилках, обложенные кремами от загара. Периодически их заставляют вылезать из воды, тщательно ощупывают на предмет очевидно невозможного переохлаждения и оставляют «греться».



Шопинг — еще один популярный среди русских способ отдыха. За минувший год на главной улице Иматры — Коскенпаррасе — закрылось несколько крупных магазинов, включая H&M, Kappal, Esprit и VeraModa. Из крупных сетей остались только Lindex (чисто женский) и Dressman (чисто мужской). Зато появились сразу несколько новых кафешек со столиками на улице. По вечерам они полностью заняты — в основном финнами. Днем тоже народу хватает — местные явно не дают своему общепиту загнуться, и отсутствие русских туристов особо их не расстраивает. К тому же взамен старых уже открываются новые магазины. Старинный (по финским меркам) отель-замок Valtionhotelli без русских туристов не скучает — парковка под завязку забита машинами с финскими номерами.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А вот магазины, заточенные именно на участников шоп-туров, далеко не все пережили пандемию. Пустует ранее приметный магазин «Рыбный дом» на Хельсингинтие, заколочены окна огромного гипермаркета на границе «Лапландия». Даже Disas, который хоть с трудом, но генерирует местный трафик, существенно сократил часы работы — теперь только до шести вечера. А раньше и в девять работал, отпуская в забитые туристами автобусы, по рассказам неприветливых продавщиц, по «две машины рыбы в день».



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Игнорируя ехидные замечания петербуржцев о том, как трудно живется приграничной Финляндии без русских туристов, город активно развивается, постоянно улучшая свои и без того идеальные дороги и великолепные велодорожки. Кстати, одним из главных событий в городе этим летом стал грандиозный велофестиваль Saimaa Cycle Tour. Ради него перекрыли полгорода — считай, как репетиция Дня ВМФ в Петербурге. Правда, смотреть разрешали всем, и участвовать — даже самым маленьким велосипедистам с приставными колесиками.



Одно плохо в Иматре — закрыт пункт пропуска в Светогорск. Приходится давать крюк километров в 40 через Брусничное и Лаппенранту. Но местные и тут находят выгоды — пока нельзя ездить к соседям, снимают на пустующем пункте пропуска кино с какими-то своими модными артистами.



30-тысячная Иматра — это, по сути, не город, а несколько стоящих поблизости деревень: центральный Иматранкоски (по названию водопада), торговая Мансикала (Клубничное), где расположены все гипермаркеты, пляжные Рауха, Иммола, Кархумяки (Медвежья гора) и тяготеющая к грузовому лесному порту и ЦБК Stora Enso Вуоксениска (где из озера Сайма вытекает Вуокси). Назвать это место респектабельным можно только в сравнении с садоводствами в Ленобласти. Однако, как и везде в Финляндии, жить, поддерживая реноме крепких европейских буржуа, — дорого. Русские владельцы домов тут, после первых пары лет эйфории, поглядев на цены в местной К-Rauta (сейчас объявления об обязательных масках для посетителей здесь дублируются на русском), начинают постепенно привозить стройматериалы из выборгского «Петровича» — это в три-четыре раза дешевле. Прицепы с вагонкой и ондулином цепляются даже к весьма респектабельным лендроверам и лендкрузерам — ничего стыдного в этом нет, деньги же все умеют считать.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С мая российские пограничники уже навострились быстро выпускать владельцев финской недвижимости — уже знают, какие именно бумаги нужны, и не впадают в ступор от выписок из местных реестров на финском. Куда больше времени, как правило, на въезде теперь приходится проводить у финнов. Ведь там обязательное тестирование ПЦР (бесплатное), и не всем и не всегда его удается проходить быстро.

Тем, кто едет больше, чем на 72 часа, положен и второй тест (тоже бесплатный), записываться на него надо на специальном сайте. В Иматре — это бесконечно далекий от пафоса вагончик, обшитый профлистом, во дворе жилого дома. Внутри — типичная медсестра. Пока делает тест, рассказывает, что за день через нее проходит около 25 человек — почти все русские. Сколько положительных — не знает, ведь она только берет пробы. Но сокрушается — в последнее время заболеваемость в Финляндии все растет и растет. Так что надо прививаться и почаще сдавать тесты. С этим не поспоришь.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Примеры, когда такие тесты дают положительные результаты, — есть. В этом случае — опять совершенно бесплатно — предлагают сдать ПЦР заново. Но пока их делают, очень просят посидеть дома в самоизоляции.



Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Под самоизоляцией понимается не шляться особо без дела в людных местах. Если надо в магазин за едой — езжайте, но не забудьте про маску. А бессчетные озера с рыбой, сосновые леса с уже созревшей черникой и бесконечные велосипедные дорожки — все также в распоряжении всех, кому посчастливилось прорваться по эту сторону границы. Кстати, все это лето вода на живописном водопаде в Иматре спускается каждый день — незабываемое зрелище.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

