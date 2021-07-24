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В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили у жителей Великобритании врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).

«На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу», — приводит слова специалистов издание Mirror.

Врачи проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы оценить влияние мутации на поведение вируса, а также выяснить, снижает ли она эффективность вакцин.

В мире на данный момент наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы.

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Комментарии (1)

michailPotapov
По хорошему ковидобесие не кончится.
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