В Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили у жителей Великобритании врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).



«На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу», — приводит слова специалистов издание Mirror.



Врачи проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы оценить влияние мутации на поведение вируса, а также выяснить, снижает ли она эффективность вакцин.



В мире на данный момент наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы.

