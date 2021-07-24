«Потерять слух и речь особенно страшно». Девятилетнему Никите нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств на лечение тяжелобольных людей.

Никита Ащеулов, 9 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Не хватает 172 312 рублей.



«Сын родился в состоянии тяжёлой гипоксии. На протяжении двух месяцев врачи боролись за его жизнь. Никита был очень слабым, самостоятельно не дышал, в течение недели находился на искусственной вентиляции лёгких.

На обследовании врачи обнаружили множественные кровоизлияния в глазное дно и катаракту. Через месяц после выписки Никите сделали две операции по удалению хрусталика на обоих глазах, но, к сожалению, удалось сохранить только предметное зрение. А в возрасте шести месяцев сыну диагностировали сенсоневральное снижение слуха 4-й степени.



Я самостоятельно купила слуховые аппараты. Мы много занимались с сурдопедагогом, и к четырём годам Никита научился произносить отдельные слова, понимать обращенную речь. В 2016 году пришлось купить новые слуховые аппараты, более современные, чтобы Никита мог разборчиво слышать весь диапазон звуков. Сын поступил в специализированную школу для глухих и слабослышащих детей. Со временем у него сформировалась фразовая речь, но говорит Никита не очень четко.

На сегодняшний день аппаратам уже пять лет, и они часто ломаются. Учитывая серьёзные проблемы со зрением, потерять слух и речь особенно страшно. Никите необходимы новые слуховые аппараты — многоканальные, сверхмощные. Но получить нужную нам модель за госсчёт невозможно, а снова оплачивать аппараты самой мне уже не по силам. Воспитываю сына одна. Помогите, пожалуйста!» Екатерина Ащеулова, Санкт-Петербург.

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«Никите необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

